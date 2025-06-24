Бородина показала кадры со своей роскошной свадьбы

42-летняя российская телеведущая Ксения Бородина показала в соцсети кадры с роскошной свадьбы. Как сообщила теледива, торжество состоялось накануне, 23 июня, передает NUR.KZ.

Ксения поделилась не только видео, но и своими эмоциями. Она призналась, что немного волновалась в самый важный для нее день.

"Это был момент, который запомнится навсегда. Счастье, любовь и немного волнения – вот что я чувствовала! 23.06.2025", - отмечено под видео.

Пользователи соцсети поздравили теледиву и ее новоявленного супруга - блогера Николая Сердюкова. Для Ксении это третий брак.

"Это было восхитительно и невероятно! Ребята, долгих лет счастья и огромной любви", "Счастье", "Невероятно красиво! Пусть каждый день семейной жизни ты будешь такой же счастливой, как на этом видео", "Это самая роскошная свадьба! Вы подарили праздник всем своим друзьям! Невероятные ощущения", "Самая красивая невеста в 2025 году", - написали в Сети.