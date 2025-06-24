"Маленький принц": Макпал Исабекова показала фото первенца в день его рождения
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41-летняя казахстанская исполнительница Макпал Исабекова написала трогательный пост в Instagram - певица поздравила первенца с днем рождения, передает NUR.KZ.
Макпал разместила фото маленького Теодора в своем блоге и оставила теплые пожелания своему сыну в день его рождения.
"Любовь моя, жизнь моя, счастье мое, спасибо Всевышнему за тебя! Нет таких слов, чтобы описать мою любовь к тебе, сын! Будь жив-здоров, будь справедлив, будь человеком!
Пусть твоя жизнь будет красивой и содержательной. Сегодня день рождения моего сына, спасибо Аллаху", - написала счастливая мать.
"С днем рождения, малыш. Расти на радость своей семье здоровеньким", "Поздравляем вас с трехлетием! Пусть растет на радость родителям", "С днем рождения первенца! Здоровья и счастливого детства", "С днем рождения, маленький принц", - присоединились к поздравлениям подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2258775-malenkiy-princ-makpal-isabekova-pokazala-foto-pervenca-v-den-ego-rozhdeniya/
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