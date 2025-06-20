"Папа больше меня никогда не похвалит": Айсауле Бакытбек рассказала о большой потере в семье

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз

      "Папа больше меня никогда не похвалит": Айсауле Бакытбек рассказала о большой потере в семье

      Опубликовано:

      Айсауле Бакытбек
      Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

      Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь известного продюсера Баян Алагузовой, рассказала в своем Instagram о большой утрате в ее семье, передает NUR.KZ.

      Айсауле посвятила пост ушедшему из жизни свекру Ерболу Кайдарову.

      "Столько смешанных чувств и так мало внятных слов, чтобы их описать. Смотрю на своего любимого человека и вижу звенящую боль внутри. И ничем не могу помочь.

      Такие раны нельзя залатать. Смотрю на своих детей, которые ждут своего самого веселого, доброго, "лучшего друга в мире", и знаю, что он больше не придет.

      Они думают, что он уехал в командировку, а я перебираю десятки вариантов, как бы помягче разбить им в первый раз сердце", - поделилась Айсауле переживаниями и грустью.

      Дочь Баян Алагузовой рассказала также, что свекор всегда ею гордился и поддерживал ее.

      "Пишу это, монтирую новый выпуск "Сырласу", делаю успехи в бизнесе и знаю, что папа больше никогда меня не похвалит.

      Папа был тот самый единственный человек в моей семье, который всегда смотрел все мои интервью, читал сторис, написанные даже самым мелким шрифтом и вообще никогда не стеснялся сказать, что он очень мною гордится.

      Папа, мы тоже вами гордимся. Гордимся, что вы у нас были. Гордимся быть вашими детьми. Такой интеллигентный, порядочный, честный и искренний. Спасибо вам за все.

      Я очень вас люблю и надеюсь, что вы будете смотреть на нас сверху и видеть, что мы очень пытаемся принять ваш уход и жить дальше. Жить счастливо, потому что вы точно этого хотели", - написала она.

      "Невероятно добрый был человек", "Мои искренние соболезнования вашей семье", "Столько искренности и боли в ваших словах", "Светлая память, Ербол ага", "Айсауле, читаю твой пост и мурашки по телу. Какое горе. Мои соболезнования", - разделили горе пользователи соцсети.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.