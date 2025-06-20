"Папа больше меня никогда не похвалит": Айсауле Бакытбек рассказала о большой потере в семье

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь известного продюсера Баян Алагузовой, рассказала в своем Instagram о большой утрате в ее семье, передает NUR.KZ.

Айсауле посвятила пост ушедшему из жизни свекру Ерболу Кайдарову.

"Столько смешанных чувств и так мало внятных слов, чтобы их описать. Смотрю на своего любимого человека и вижу звенящую боль внутри. И ничем не могу помочь.

Такие раны нельзя залатать. Смотрю на своих детей, которые ждут своего самого веселого, доброго, "лучшего друга в мире", и знаю, что он больше не придет.

Они думают, что он уехал в командировку, а я перебираю десятки вариантов, как бы помягче разбить им в первый раз сердце", - поделилась Айсауле переживаниями и грустью.

Дочь Баян Алагузовой рассказала также, что свекор всегда ею гордился и поддерживал ее.

"Пишу это, монтирую новый выпуск "Сырласу", делаю успехи в бизнесе и знаю, что папа больше никогда меня не похвалит.

Папа был тот самый единственный человек в моей семье, который всегда смотрел все мои интервью, читал сторис, написанные даже самым мелким шрифтом и вообще никогда не стеснялся сказать, что он очень мною гордится.

Папа, мы тоже вами гордимся. Гордимся, что вы у нас были. Гордимся быть вашими детьми. Такой интеллигентный, порядочный, честный и искренний. Спасибо вам за все.

Я очень вас люблю и надеюсь, что вы будете смотреть на нас сверху и видеть, что мы очень пытаемся принять ваш уход и жить дальше. Жить счастливо, потому что вы точно этого хотели", - написала она.

"Невероятно добрый был человек", "Мои искренние соболезнования вашей семье", "Столько искренности и боли в ваших словах", "Светлая память, Ербол ага", "Айсауле, читаю твой пост и мурашки по телу. Какое горе. Мои соболезнования", - разделили горе пользователи соцсети.