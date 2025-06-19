"Миллион раз бросала": Асель Садвакасова об отношениях, в которых сама была "абьюзером"

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", призналась, что имела отношения, в которых сама была "абьюзером", передает NUR.KZ.

"Самые токсичные отношения, которые у меня когда-либо были, причем абьюзером в них выступала я. Сегодня хочу рассказать об очень важных отношениях в жизни.

О моих отношениях со спортом. Миллион раз я бросала спорт, миллион один раз я возвращалась, пробуя, пытаясь полюбить эту привычку", - рассказала Асель.

4 года назад Асель начала заниматься регулярно пешими прогулками и йогой. И все равно ей пришлось заставлять себя, призналась актриса. Но с этого года она решила, что полюбит спорт по-настоящему.

"Я сделала план, прописала медитации, простроила шаги, прописала самопрограммирование, я начала погружать очень сильно свое внимание. И что я наблюдаю?

Последние 2 недели я посыпаюсь, делаю свои дела и незаметно собираю сумку для спорта, вызываю такси, еду в зал и могу заниматься там 2-3 часа. Я получаю от этого колоссальное удовольствие", - заявила Асель.

Актриса поделилась тремя лайфхаками, благодаря которым она полюбила спорт.

"Во-первых, нужно выбрать любимый вид спорта. Во-вторых, покупать себе красивую форму. Выбрать офигительный зал, чтобы там были красивые люди, потому что это тоже заряжает.

И в-третьих, прописать план, пошаговую инструкцию, поработать со своим подсознанием - и обязательно все получится", - заключила она.

Напомним, Асель Садвакасова рассказала, почему бросила карьеру певицы.