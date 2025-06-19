"Миллион раз бросала": Асель Садвакасова об отношениях, в которых сама была "абьюзером"
Опубликовано:
Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", призналась, что имела отношения, в которых сама была "абьюзером", передает NUR.KZ.
"Самые токсичные отношения, которые у меня когда-либо были, причем абьюзером в них выступала я. Сегодня хочу рассказать об очень важных отношениях в жизни.
О моих отношениях со спортом. Миллион раз я бросала спорт, миллион один раз я возвращалась, пробуя, пытаясь полюбить эту привычку", - рассказала Асель.
4 года назад Асель начала заниматься регулярно пешими прогулками и йогой. И все равно ей пришлось заставлять себя, призналась актриса. Но с этого года она решила, что полюбит спорт по-настоящему.
"Я сделала план, прописала медитации, простроила шаги, прописала самопрограммирование, я начала погружать очень сильно свое внимание. И что я наблюдаю?
Последние 2 недели я посыпаюсь, делаю свои дела и незаметно собираю сумку для спорта, вызываю такси, еду в зал и могу заниматься там 2-3 часа. Я получаю от этого колоссальное удовольствие", - заявила Асель.
Актриса поделилась тремя лайфхаками, благодаря которым она полюбила спорт.
"Во-первых, нужно выбрать любимый вид спорта. Во-вторых, покупать себе красивую форму. Выбрать офигительный зал, чтобы там были красивые люди, потому что это тоже заряжает.
И в-третьих, прописать план, пошаговую инструкцию, поработать со своим подсознанием - и обязательно все получится", - заключила она.
Напомним, Асель Садвакасова рассказала, почему бросила карьеру певицы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2257353-million-raz-brosala-asel-sadvakasova-ob-otnosheniyah-v-kotoryh-sama-byla-abyuzerom/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах