Подольская показала свадебные фото и рассказала интересную деталь, которую никто не заметил

Певица Наталья Подольская показала фото со второй свадьбы, которую они устроили с мужем Владимиром Пресняковым в честь 20-летия совместной жизни, и раскрыла одну интересную деталь, передает NUR.KZ.

В начале июня Пресняков и Подольская сыграли вторую свадьбу. Певица призналась, что они с мужем мечтали устроить пышное торжество в честь 20-летия совместной жизни.

Наталья показала фото со свадьбы и рассказала про то, что многие не заметили.

"Интересно, кто-то заметил, что мое подвенечное платье 05.06.2025 то же самое, что и 05.06.2010? Мечтала еще раз им насладиться", - отметила она.

Пользователи соцсети поразились тому, как Наталья прекрасно сохранила фигуру и подвенечное платье.

"И это ж надо так шикарно выглядеть, чтоб спустя 15 лет влезть в тоже платье, красотка", "Вы на этих фото просто нереальная! Счастья вашей паре еще на много лет", "И спустя 15 лет тот же размер, прекрасная фигура и столько приобретений", "Время для этой счастливой пары остановилось - красивы, счастливы и молоды", - отмечено в комментариях.