Фахрие Эвджен показала, как с семьей отдыхает в Лондоне

Турецкая актриса Фахрие Эвджен, супруга звезды "Великолепного века" Бурака Озчивита, показала в своем Instagram-аккаунте атмосферные фото из Лондона, передает NUR.KZ.

Звездная семья прекрасно проводит время в Лондоне. На снимках можно увидеть Бурака и Фахрие, а также их детей - Карана и Керема.

"Потерялись в Лондоне", - отмечено под фото.

На снимках отлично передана не только атмосфера британской столицы, но и прекрасное настроение членов семьи Озчивит. Фанаты пожелали супругам и их детям прекрасного отдыха и вновь восхитились ими. Ну а некоторые предположили, что это старые фото.

"Прекрасная семья на отдыхе", "Какая красота, можно любоваться вечно", "Пусть Бог хранит вас и вашу прекрасную семью от всех завистливых и злобных людей", "Фото сделаны в зимнее время, судя по одежде", "Нет, фото свежие. В Лондоне погода меняется быстро и много дождей", - отметили в Сети.