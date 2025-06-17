Той на 170 человек: Аша Матай рассказала, какой сюрприз они устроили отцу на его 65-летие

Казахстанская телеведущая и актриса Аша Матай показала фото с семейного торжества - ее отцу исполнилось 65 лет. Юбилей отметили в кругу родных и близких друзей, передает NUR.KZ.

Аша рассказала, что вместе с домочадцами они решили устроить отцу сюрприз. Позвали на день рождения главы семейства его друзей, одноклассников, сокурсников, родственников, но он об этом не знал. Ему сказали, что отметят 65-летие скромно, за семейным ужином.

"Когда папа вошел в зал, его встретили бурными аплодисментами и улыбками 170 человек. Он так удивился и обрадовался этому. Вечер, который мы организовали общими усилиями, прошел великолепно.

Царила атмосфера любви, был слышен искренний смех, в памяти остались незабываемые теплые моменты. Вечер стал одним из самых лучших в нашей жизни", - поделилась Аша, тепло поздравив отца с днем рождения.