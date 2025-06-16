Зарина Омарова отметила день рождения в кругу друзей и коллег (видео)

Казахстанская исполнительница Зарина Омарова отметила свой день рождения в кругу родных и коллег. Кадры с торжественного мероприятия она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Дочь известного композитора Марата Омарова показала, как прошел ее день рождения в Астане. Это был уютный вечер в кругу близких друзей и коллег.

Именинница выбрала для своего вечера белый костюм с юбкой, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Много теплых слов и пожеланий ей сказали телеведущие Айгуль Мукей, Гульмира Дайрабаева, а также супруга Турсынбека Кабатова - Молдир Муканова.

"День рождения прошел замечательно. Вы можете также услышать поздравления моего сына в карусели", - отметила Зарина.

"Поздравляю с днем рождения! Зарина, желаю счастья здоровья и всего самого хорошего!", "Желаю вам женского счастья", "Зарина классная, красавица наша", - присоединились к поздравлениям пользователи соцсети.