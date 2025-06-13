Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Жена с каким-то парнем": муж Майи Бекбаевой показал ее фото с сыном-подростком

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Супруг казахстанской телеведущей Майи Бекбаевой Адиль Нуртай показал в соцсети ее фото с сыном-подростком. Пользователи удивились, как быстро вырос Жангир, передает NUR.KZ.

"Жена с каким-то парнем", - шутливо подписал снимок Адиль Нуртай.

На фото телеведущая запечатлелась с сыном на берегу моря. На ней закрытый купальник с леопардовым принтом и черные солнцезащитные очки. Жангир сидит рядом с мамой и широко улыбается на камеру.

На фото первыми отреагировала сама Майя и мама Адиля - свекровь Бекбаевой. Они оставили смайлики-сердечки.

"Растет наш парень", "Смешно", "Приятного вам отдыха", "Жангир красавчик", - отреагировали в Сети.

Майя тоже выставила фото с сыном в своем сторис.

"Закаты на море с семьей - напоминание о том, что самое ценное уже рядом", - написала она.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2255052-zhena-s-kakim-to-parnem-muzh-mayi-bekbaevoy-pokazal-ee-foto-s-synom-podrostkom/