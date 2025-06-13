"Жена с каким-то парнем": муж Майи Бекбаевой показал ее фото с сыном-подростком
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Супруг казахстанской телеведущей Майи Бекбаевой Адиль Нуртай показал в соцсети ее фото с сыном-подростком. Пользователи удивились, как быстро вырос Жангир, передает NUR.KZ.
"Жена с каким-то парнем", - шутливо подписал снимок Адиль Нуртай.
На фото телеведущая запечатлелась с сыном на берегу моря. На ней закрытый купальник с леопардовым принтом и черные солнцезащитные очки. Жангир сидит рядом с мамой и широко улыбается на камеру.
На фото первыми отреагировала сама Майя и мама Адиля - свекровь Бекбаевой. Они оставили смайлики-сердечки.
"Растет наш парень", "Смешно", "Приятного вам отдыха", "Жангир красавчик", - отреагировали в Сети.
Майя тоже выставила фото с сыном в своем сторис.
"Закаты на море с семьей - напоминание о том, что самое ценное уже рядом", - написала она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2255052-zhena-s-kakim-to-parnem-muzh-mayi-bekbaevoy-pokazal-ee-foto-s-synom-podrostkom/