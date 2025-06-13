"Жена с каким-то парнем": муж Майи Бекбаевой показал ее фото с сыном-подростком

Супруг казахстанской телеведущей Майи Бекбаевой Адиль Нуртай показал в соцсети ее фото с сыном-подростком. Пользователи удивились, как быстро вырос Жангир, передает NUR.KZ.

"Жена с каким-то парнем", - шутливо подписал снимок Адиль Нуртай.

На фото телеведущая запечатлелась с сыном на берегу моря. На ней закрытый купальник с леопардовым принтом и черные солнцезащитные очки. Жангир сидит рядом с мамой и широко улыбается на камеру.

На фото первыми отреагировала сама Майя и мама Адиля - свекровь Бекбаевой. Они оставили смайлики-сердечки.

"Растет наш парень", "Смешно", "Приятного вам отдыха", "Жангир красавчик", - отреагировали в Сети.

Майя тоже выставила фото с сыном в своем сторис.

"Закаты на море с семьей - напоминание о том, что самое ценное уже рядом", - написала она.