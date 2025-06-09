"Что теперь скажут хейтеры?": Жанар Айжанова побрила зятя налысо (видео)

Экстрим-блогер Сакен Кагаров разместил в соцсети видео, на котором видно, как его теща, артистка Жанар Айжанова, бреет его налысо. Сакен без сожаления расстался с пышной шевелюрой, передает NUR.KZ.

"Хейтеры, салам уалейкум. Мечты сбываются, да?" - написал Сакен под видео.

На кадрах видно, как Жанар Айжанова уверенно бреет налысо севшего в парикмахерское кресло зятя. Ей помогает Айжулдыз. А после окончания "сеанса преображения" надевает черные солнцезащитные очки и поднимает большой палец вверх.

"Шок-контент", "Жестко", "Сакен, если тебя держат насильно, моргни", "Что же теперь скажут хейтеры", "Семья с отличным чувством юмора", "Барбер топовый у тебя, Сакен", "Лишь бы волосами все ограничилось", "По многочисленным просьбам публики. Спасибо, Жанар апай", "Ой, какое облегчение для тебя, была бы голова на месте, волосы отрастут", - посмеялись в Сети.