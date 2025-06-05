"Наши отношения прошли проверку временем": Валерия поздравила мужа с годовщиной свадьбы
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57-летняя народная артистка России, российская певица Валерия, тепло поздравила в соцсети мужа, продюсера Иосифа Пригожина, с годовщиной свадьбы, передает NUR.KZ.
"Жили-были два человека, а 21 год назад стали одним целым, семьей. Столько дорог уже вместе пройдено, сколько еще предстоит.
Говорят, что можно не сомневаться только в материнской любви, но в нашем случае, если бы я так сказала, это было бы неправдой, потому что нисколько не сомневаюсь в чувствах мужа.
Яркий, харизматичный, добрый, заботливый, надежный, сильный, смешной — его нельзя не любить", - написала Валерия.
Певица поблагодарила мужа и призналась в любви.
"Спасибо, мое солнце, что всегда рядом, и с успехом, и любыми проблемами. И ты прекрасно знаешь, что бы ни случилось, я с тобой. Наши отношения прошли проверку временем. И пусть порой не все бывает гладко, важно одно: мы есть друг у друга. Люблю", - отметила она.
Коллеги Валерии и Иосифа поздравили пару со значимым событием.
"Поздравляю вас! Долгих и счастливых лет вместе", "Самая красивая пара", "Красивые, счастливые, прекрасные, влюбленные в жизнь и друг в друга", - написали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2252754-nashi-otnosheniya-proshli-proverku-vremenem-valeriya-pozdravila-muzha-s-godovshchinoy-svadby/