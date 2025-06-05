Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Наши отношения прошли проверку временем": Валерия поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Опубликовано:

Иосиф Пригожин и Валерия
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

57-летняя народная артистка России, российская певица Валерия, тепло поздравила в соцсети мужа, продюсера Иосифа Пригожина, с годовщиной свадьбы, передает NUR.KZ.

"Жили-были два человека, а 21 год назад стали одним целым, семьей. Столько дорог уже вместе пройдено, сколько еще предстоит.

Говорят, что можно не сомневаться только в материнской любви, но в нашем случае, если бы я так сказала, это было бы неправдой, потому что нисколько не сомневаюсь в чувствах мужа.

Яркий, харизматичный, добрый, заботливый, надежный, сильный, смешной — его нельзя не любить", - написала Валерия.

Певица поблагодарила мужа и призналась в любви.

"Спасибо, мое солнце, что всегда рядом, и с успехом, и любыми проблемами. И ты прекрасно знаешь, что бы ни случилось, я с тобой. Наши отношения прошли проверку временем. И пусть порой не все бывает гладко, важно одно: мы есть друг у друга. Люблю", - отметила она.

Коллеги Валерии и Иосифа поздравили пару со значимым событием.

"Поздравляю вас! Долгих и счастливых лет вместе", "Самая красивая пара", "Красивые, счастливые, прекрасные, влюбленные в жизнь и друг в друга", - написали в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2252754-nashi-otnosheniya-proshli-proverku-vremenem-valeriya-pozdravila-muzha-s-godovshchinoy-svadby/