"Наши отношения прошли проверку временем": Валерия поздравила мужа с годовщиной свадьбы

57-летняя народная артистка России, российская певица Валерия, тепло поздравила в соцсети мужа, продюсера Иосифа Пригожина, с годовщиной свадьбы, передает NUR.KZ.

"Жили-были два человека, а 21 год назад стали одним целым, семьей. Столько дорог уже вместе пройдено, сколько еще предстоит.

Говорят, что можно не сомневаться только в материнской любви, но в нашем случае, если бы я так сказала, это было бы неправдой, потому что нисколько не сомневаюсь в чувствах мужа.

Яркий, харизматичный, добрый, заботливый, надежный, сильный, смешной — его нельзя не любить", - написала Валерия.

Певица поблагодарила мужа и призналась в любви.

"Спасибо, мое солнце, что всегда рядом, и с успехом, и любыми проблемами. И ты прекрасно знаешь, что бы ни случилось, я с тобой. Наши отношения прошли проверку временем. И пусть порой не все бывает гладко, важно одно: мы есть друг у друга. Люблю", - отметила она.

Коллеги Валерии и Иосифа поздравили пару со значимым событием.

"Поздравляю вас! Долгих и счастливых лет вместе", "Самая красивая пара", "Красивые, счастливые, прекрасные, влюбленные в жизнь и друг в друга", - написали в Сети.