"Не жалко было есть?": Альбина Джанабаева испекла печенье с изображением Валерия Меладзе

Супруга Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева испекла печенье с изображением мужа и решила проверить его реакцию. Фанатов развеселило забавное видео, передает NUR.KZ.

"Что-то мне они напоминают. Меня!" - отметил Валерий, когда Альбина преподнесла ему печенье.

Певец, попробовав угощение, дал свою оценку.

"Ммм. Хрустящая башка!" - смеясь, воскликнул он.

Фанатов умилили теплые отношения супругов и их прекрасное чувство юмора.

"Это потрясающе, очень мило", "Гармония", "Обожаю вас", "Как приятно смотреть на вас", "Молодец, Альбина! Видно, вы хозяйственная! А муж это ценит", "Альбина, какое у вас замечательное чувство юмора - светлое и доброе. Поднимаете настроение", "И не жалко было есть?", "Просим детальный рецепт по изготовлению головы Меладзе в студию", - отреагировали фанаты.