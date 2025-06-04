"Не жалко было есть?": Альбина Джанабаева испекла печенье с изображением Валерия Меладзе
Опубликовано:
Супруга Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева испекла печенье с изображением мужа и решила проверить его реакцию. Фанатов развеселило забавное видео, передает NUR.KZ.
"Что-то мне они напоминают. Меня!" - отметил Валерий, когда Альбина преподнесла ему печенье.
Певец, попробовав угощение, дал свою оценку.
"Ммм. Хрустящая башка!" - смеясь, воскликнул он.
Фанатов умилили теплые отношения супругов и их прекрасное чувство юмора.
"Это потрясающе, очень мило", "Гармония", "Обожаю вас", "Как приятно смотреть на вас", "Молодец, Альбина! Видно, вы хозяйственная! А муж это ценит", "Альбина, какое у вас замечательное чувство юмора - светлое и доброе. Поднимаете настроение", "И не жалко было есть?", "Просим детальный рецепт по изготовлению головы Меладзе в студию", - отреагировали фанаты.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2252211-ne-zhalko-bylo-est-albina-dzhanabaeva-ispekla-pechene-s-izobrazheniem-valeriya-meladze/