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"Ее невозможно не любить": Агутин посвятил Варум трогательный пост в честь ее 56-летия

Опубликовано:

Леонид Агутин и Анжелика Варум
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: instagram.com/agutinleonid

Советский и российский певец, композитор, поэт-песенник Леонид Агутин трогательно поздравил с днем рождения любимую супругу - певицу Анжелику Варум, передает NUR.KZ.

Агутин посвятил ей пост в Instagram и опубликовал фото именинницы.

"Когда я был молодым, то думал, что старикам, каковыми я считал людей примерно моего нынешнего возраста, жить уже и не так хочется. Я ошибался.

Но мы постепенно входим в возрастную категорию людей, которым все, что получается легко, красиво и с энтузиазмом, дается как маленький подвиг.

И женщинам в этом смысле, полагаю, гораздо сложнее. Я горжусь своей женой. Она великолепна. Ее невозможно не любить", - признался он.

Певец отметил, что ее женская красота и доброта обладает магнетизмом.

"Сегодня мы поздравляем Анжелику Варум с днем рождения! И я желаю своей жене море здоровья, вдохновения, любви и уверенности, чтобы продолжать согревать своим теплом сердца своих родных, близких, своих преданных поклонников и, конечно, меня! Люблю", - отметил любящий муж.

Поклонники поздравили именинницу с днем рождения и заявили, что женщине такие слова "очень ценно услышать от мужчины".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2249469-ee-nevozmozhno-ne-lyubit-agutin-posvyatil-varum-trogatelnyy-post-v-chest-ee-56-letiya/