Жазира Еркин отметила день рождения в кругу близких подруг на природе (видео)

Казахстанская актриса Жазира Еркин, звезда сериала "Бажа", отметила день рождения в живописном месте с близкими подругами. Видео появилось в соцсети, передает NUR.KZ.

Жазира поделилась видео со своего праздника. Ей исполнилось 29 лет. День рождения актриса отметила в кругу близких подруг на природе.

"Почему бы 29-летие не отмечать 29 дней? Отпраздновали с моими цветочками", - написала она.

Для своего торжества Жазира выбрала легкое платье лимонного цвета. Ее подруги были не менее красивы в этот вечер.

Девушки, в числе которых можно увидеть Балжан Бидаш, Жаркынай Ханайым, Фаризу Ескермес и других представителей шоу-бизнеса, танцевали, пели и участовали в веселых конкурсах.

Кадры со дня рождения Жазиры можно увидеть в сторис ее подруг.

Видео взято со страниц Жаркынай Ханайым и Фаризы Ескермес в Instagram