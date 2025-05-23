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Жазира Еркин отметила день рождения в кругу близких подруг на природе (видео)

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Жазира Еркин
Жазира Еркин. Фото: instagram.com/zhazira_yerkin

Казахстанская актриса Жазира Еркин, звезда сериала "Бажа", отметила день рождения в живописном месте с близкими подругами. Видео появилось в соцсети, передает NUR.KZ.

Жазира поделилась видео со своего праздника. Ей исполнилось 29 лет. День рождения актриса отметила в кругу близких подруг на природе.

"Почему бы 29-летие не отмечать 29 дней? Отпраздновали с моими цветочками", - написала она.

Для своего торжества Жазира выбрала легкое платье лимонного цвета. Ее подруги были не менее красивы в этот вечер.

Девушки, в числе которых можно увидеть Балжан Бидаш, Жаркынай Ханайым, Фаризу Ескермес и других представителей шоу-бизнеса, танцевали, пели и участовали в веселых конкурсах.

Кадры со дня рождения Жазиры можно увидеть в сторис ее подруг.

Видео взято со страниц Жаркынай Ханайым и Фаризы Ескермес в Instagram

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2248215-zhazira-erkin-otmetila-den-rozhdeniya-v-krugu-blizkih-podrug-na-prirode-video/