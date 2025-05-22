"Круче премии "Оскар": Лера Кудрявцева показала кадры с вечеринки в честь ее 54-летия

Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, уроженка Усть-Каменогорска, разместила в своем Instagram кадры с торжества по случаю ее 54-летия, передает NUR.KZ.

На свое 54-летие Лера Кудрявцева пригласила звезд шоу-бизнеса - Игоря Крутого, Олега Газманова, Николая Баскова, Наташу Королеву и других.

Она поделилась впечатлениями о своем празднике и поблагодарила всех, кто дорог ей.

"Это был волшебный день рождения! Уютный, смешной, веселый, музыкальный и танцевальный. Спасибо, мои любимые, что в своем бешеном ритме вы выбрали время и пришли.

Я благодарна Богу, что меня окружают невероятные люди! Добрые, талантливые, смешные и, несмотря на статус, вы настоящие, искренние и просто мои любимые. Каждого из вас крепко обнимаю, люблю, дорожу и благодарю", - отметила она.

"Это было, Леруня, огненно! С днюхой, наша любимая", "Очень круто! Какое богатство - иметь таких людей в окружении! С днем рождения!", "Круче премии "Оскар" или Олимпиады!", "Прикольно, когда нет никаких дресс-кодов, когда звезды отдыхают, как обычные люди. Весело, дружно", - отозвались подписчики и друзья.