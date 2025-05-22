"Казы, спорт и любовь": 43-летний Дастан Оразбеков раскрыл секрет молодости и обаяния

Казахстанский певец, участник группы "Орда" Дастан Оразбеков стал гостем программы "Қызық Times". 43-летний артист рассказал, в чем секрет его вечной молодости, передает NUR.KZ.

Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек, представляя зрителям нового гостя программы, отметили, что он является кумиром не только своих ровесников, но и молодежи.

На вопрос, в чем магия и как Дастану удается выглядеть таким же молодым и красивым, как и 20 лет назад, артист рассказал о своем образе жизни.

"Это природа. Я ем казы, мясо и занимаюсь спортом. Сейчас я всерьез увлекся триатлоном. Каждый день плаваю по 2 км, потом 40 км езжу на велосипеде и бегаю 10 км. В неделю получается 3 раза бегаю, плаваю и катаюсь на велосипеде", - рассказал певец.

Сейчас Дастан готовится принять участие в соревнованиях по триатлону (Ironman) в Италии. В числе главных секретов молодости Дастан назвал любовь. Он признался, что супруга дарит ему вдохновение.

"В этом году моя любовь к моей возлюбленной стала еще сильнее. Я снял два клипа для нее и с ее участием. Она моя муза, которая меня вдохновляет дома.

И если в клипе со мной будет другая, я буду петь ей песню о любви, на которую вдохновился, глядя на свою музу, это будет неверно, я считаю", - отметил Дастан.