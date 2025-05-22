Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Казы, спорт и любовь": 43-летний Дастан Оразбеков раскрыл секрет молодости и обаяния

Опубликовано:

Дастан Оразбеков
Дастан Оразбеков. Фото: instagram.com/dastanello

Казахстанский певец, участник группы "Орда" Дастан Оразбеков стал гостем программы "Қызық Times". 43-летний артист рассказал, в чем секрет его вечной молодости, передает NUR.KZ.

Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек, представляя зрителям нового гостя программы, отметили, что он является кумиром не только своих ровесников, но и молодежи.

На вопрос, в чем магия и как Дастану удается выглядеть таким же молодым и красивым, как и 20 лет назад, артист рассказал о своем образе жизни.

"Это природа. Я ем казы, мясо и занимаюсь спортом. Сейчас я всерьез увлекся триатлоном. Каждый день плаваю по 2 км, потом 40 км езжу на велосипеде и бегаю 10 км. В неделю получается 3 раза бегаю, плаваю и катаюсь на велосипеде", - рассказал певец.

Сейчас Дастан готовится принять участие в соревнованиях по триатлону (Ironman) в Италии. В числе главных секретов молодости Дастан назвал любовь. Он признался, что супруга дарит ему вдохновение.

"В этом году моя любовь к моей возлюбленной стала еще сильнее. Я снял два клипа для нее и с ее участием. Она моя муза, которая меня вдохновляет дома.

И если в клипе со мной будет другая, я буду петь ей песню о любви, на которую вдохновился, глядя на свою музу, это будет неверно, я считаю", - отметил Дастан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2247642-kazy-sport-i-lyubov-43-letniy-dastan-orazbekov-raskryl-sekret-molodosti-i-obayaniya/