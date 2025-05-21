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Звезда фильма "Жаужүрек мың бала" готовится стать отцом в третий раз (фото)

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Артур Толепов с супругой
Артур Толепов с супругой. Фото: instagram.com/madina.tolepova1

Звезда фильма "Жаужүрек мың бала", казахстанский актер Артур Толепов скоро станет отцом в третий раз. Об этом сообщила его супруга Мадина Толепова в соцсети, передает NUR.KZ.

"У меня такие новости", - отметила супруга Артура Толепова, разместив фото с двумя детьми.

На снимке, снятом во время пикника на природе, виден ее округлившийся живот.

Пользователи соцсети тут же начали поздравлять пару с предстоящим пополнением. Одним из первых откликнулся брат Артура - актер Асылхан Толепов, сыгравший главную роль в фильме "Жаужүрек мың бала".

"Невестка", - написал он и добавил смайлик, означающий воздушный поцелуй.

"Я догадывалась", "Поздравляем!", "Легких родов", "Главное - будьте здоровы оба", "Как бы не сглазить", "Желаем вам поскорее взять на руки своего малыша", "Пусть и нам выпадет такое счастье", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2247198-zvezda-filma-zhauzh-rek-my-bala-gotovitsya-stat-otcom-v-tretiy-raz-foto/