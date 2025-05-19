Экс-бойфренд Бузовой впервые стал отцом (фото)
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Артисты Давид Манукян, известный как Дава, и Мари Краймбрери впервые стали родителями. Радостной вестью экс-бойфренд Бузовой поделился в соцсети, передает NUR.KZ.
Манукян поделился фото из роддома, а также теплыми снимками с новорожденным ребенком.
"Теперь нас трое. Твое появление – это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир", - отметил счастливый отец.
"Ребята, поздравляю! Счастье!", "Вы невероятный пример! Популярные, с правильными ценностями!!! Браво", "Поздравляем с появлением маленького ангела, пусть будет здоров", - отреагировали в Сети.
Как пишет "СтарХит", у пары родилась девочка. Об этом стало известно со слов мамы Давида.
"Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни. Давид, Мари и сеньорита-вкусняшка", — написала новоиспеченная бабушка в своем блоге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2246562-eks-boyfrend-buzovoy-vpervye-stal-otcom-foto/