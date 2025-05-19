Экс-бойфренд Бузовой впервые стал отцом (фото)

Артисты Давид Манукян, известный как Дава, и Мари Краймбрери впервые стали родителями. Радостной вестью экс-бойфренд Бузовой поделился в соцсети, передает NUR.KZ.

Манукян поделился фото из роддома, а также теплыми снимками с новорожденным ребенком.

"Теперь нас трое. Твое появление – это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир", - отметил счастливый отец.

"Ребята, поздравляю! Счастье!", "Вы невероятный пример! Популярные, с правильными ценностями!!! Браво", "Поздравляем с появлением маленького ангела, пусть будет здоров", - отреагировали в Сети.

Как пишет "СтарХит", у пары родилась девочка. Об этом стало известно со слов мамы Давида.

"Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни. Давид, Мари и сеньорита-вкусняшка", — написала новоиспеченная бабушка в своем блоге.