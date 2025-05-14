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"Модный пацан": Акерке Буркитбай показала подросшего сына

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Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская артистка Акерке Буркитбай показала в соцсети свежие фото с маленьким сыном. Подписчики отметили, что мальчик - копия его звездной бабушки, певицы Розы Рымбаевой, передает NUR.KZ.

Супруга певца Али Окапова и келин Розы Рымбаевой показала, как подрос Зейн. На фото мальчик и его мама запечатлелись во время сборов на прогулку.

Зейн в рубашке кофейного цвета, белых брюках и спортивной обуви примеряет солнцезащитные очки, его мама надела желтое мини-платье, босоножки на шпильке и взяла маленькую бежевую сумочку как завершающий элемент своего "лука".

"Мое сердце", - отметила Акерке.

Первым на фото отреагировал отец Зейна - Али Окапов. Он поставил два "красных сердечка". Звездные коллеги Али и Акерке, а также поклонники их творчества прокомментировали фото.

"Модный пацан", "Ножки!", "Боташка", "На бабушку как похож", "Ножки, фигура - вау", "Умный", "На стиле", "Достойная келин Розы Рымбаевой", "Зейн модный", "Копия папы", "Джигитом уже стал", - отреагировали в Сети.

Мы также писали, что жена Али Окапова высказалась о его творчестве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2244726-modnyy-pacan-akerke-burkitbay-pokazala-podrosshego-syna/