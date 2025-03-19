"Он верен своей музыке": жена Али Окапова высказалась о его творчестве

Казахстанская артистка, кобызистка Акерке Буркитбай рассказала о творчестве звездного мужа, певца Али Окапова. Исполнитель выпустил новый клип, передает NUR.KZ.

Акерке решила поддержать мужа, написав пост в соцсети.

"Я как профессиональный музыкант и жена вижу, как ежедневно трудится мой супруг, не покладая рук, всегда находится в творческом поиске.

Он относится к любому своему произведению, будь то песня, или клип, с высоким профессионализмом.

Он не может изменить себе и своему стилю только, чтобы соответствовать вкусу зрителей, потому что всегда верен своему выбору и своей музыке", - отметила Акерке.

Али выпустил новый клип на песню "Әгугай", который уже есть на платформе YouTube. Акерке поблагодарила пользователей соцсети за поддержку.

"Вы знаете, сколько у него прекрасный идей касательно песен, клипов и даже фильмов. Я очень хочу, чтобы каждая идея претворилась в жизнь. Но, конечно же, всему свое время", - резюмировала она.

"Супер", "Голос у него хороший", "Он профессионал", "Молодец, Акерке, что поддерживаешь мужа", "Али - певец высокого уровня, я лично его уважаю", - отреагировали в Сети.