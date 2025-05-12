45-летняя Мадина Садвакасова показала теплое фото с мамой

Казахстанская певица Мадина Садвакасова показала фото с мамой в Instagram. Публикацию она сделала ко Дню матери, который отметили в Казахстане накануне, передает NUR.KZ.

День матери в Казахстане, как и во многих других странах мира, в этот раз отметили 11 мая - во второе воскресенье последнего весеннего месяца принято отдавать дань уважения и любви своим матерям.

На фото Мадина Садвакасова и ее мама запечатлелись во время отдыха - на обеих яркие летние наряды и шляпки. Мать и дочь, которые невероятно похожи, улыбаются, глядя в камеру.

Теплое фото передает атмосферу безмятежности и нежности. 45-летняя певица родом из Кызылорды отметила аккаунт мамы в Instagram и оставила рядом смайлик в виде красного сердечка.

Мадина Садвакасова с мамой. Скрин: instagram.com/sadvakasovamadina