"Ауф, какая!": Дина Тасбулатова показала атмосферные фото из Мексики
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Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильмах "Келин особого назначения", "Корни", показала в соцсети атмосферные кадры из Мексики, передает NUR.KZ.
Дина показала в карусели ряд фото из Канкуна.
"Короче, у нас есть давний прикол, когда кто-то дал тебе, например, свой бумажник, ты ему говоришь: "Ищи меня в Мексике", типа, как в американских фильмах, преступники с бабками перебегали границу и скрывались в Мексике.
В общем, ждала эту поездку, чтобы можно было официально так говорить. А тут просто мексиканский рандомный рандом, альбом на память", - отметила она.
"Главное, чтобы Канкун не забрал тебя", "Красивая Дина", "Просто невероятная красота", "Дина красавица", "Я влюбляюсь в эту прекрасную девушку с каждым разом все больше и больше", "Ауф, какая", - отметили в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2243196-auf-kakaya-dina-tasbulatova-pokazala-atmosfernye-foto-iz-meksiki/