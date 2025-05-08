"Ауф, какая!": Дина Тасбулатова показала атмосферные фото из Мексики

Казахстанская актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильмах "Келин особого назначения", "Корни", показала в соцсети атмосферные кадры из Мексики, передает NUR.KZ.

Дина показала в карусели ряд фото из Канкуна.

"Короче, у нас есть давний прикол, когда кто-то дал тебе, например, свой бумажник, ты ему говоришь: "Ищи меня в Мексике", типа, как в американских фильмах, преступники с бабками перебегали границу и скрывались в Мексике.

В общем, ждала эту поездку, чтобы можно было официально так говорить. А тут просто мексиканский рандомный рандом, альбом на память", - отметила она.

"Главное, чтобы Канкун не забрал тебя", "Красивая Дина", "Просто невероятная красота", "Дина красавица", "Я влюбляюсь в эту прекрасную девушку с каждым разом все больше и больше", "Ауф, какая", - отметили в соцсети.