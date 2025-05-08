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Майя Бекбаева рассказала о 8 правилах счастливой жизни в браке

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Майя Бекбаева с мужем
Майя Бекбаева с мужем. Фото: instagram.com/adil__nurtai

Казахстанская телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева рассказала в Instagram о своих правилах в браке. Теледива призналась, что они помогают сохранить отношения "живыми", передает NUR.KZ.

Майя выложила видео с мужем, журналистом Адилем Нуртаем, и рассказала, каких правил придерживается в своей семье.

"Мои 8 золотых правил в браке, которые помогают сохранять отношения "живыми": 1) Не пытайся изменить его, а помни, за что когда-то выбрала. 2) Иногда лучше обнять, чем спорить. 3) Не говори о важном, если кто-то из вас голоден.

4) Уважение превыше всего! 5) Не вгоняй в чувство вины! 6) У него есть право на уязвимость! 7) Прежде чем сказать, подумай, есть ли в этих словах доброта. 8) Ни с кем его не сравнивай!" - написала Майя.

"Как же вашему мужу повезло! Такая жена у него! И красивая, и умная, и мудрая, и еще любимица всего Казахстана", "Как все в точку сказано, я тоже это применяю в жизни", "Майя, будьте счастливы! У вас замечательная семья", - отреагировали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2243013-mayya-bekbaeva-rasskazala-o-8-pravilah-schastlivoy-zhizni-v-brake/