"10 лет тотального счастья в нашей семье": Утяшева и Воля показали подросшую дочь

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева и ее супруг, актер и шоумен Павел Воля, показали в соцсети свою подросшую дочь в день ее рождения, передает NUR.KZ.

Софии исполнилось 10 лет. Павел и Ляйсан написали пост в Instagram и показали подборку фото с дочерью.

"10 лет тотального и беспрерывного счастья в нашей семье. 10 лет смеха, озорства, хулиганства, громких песен в туалете, танцев вместо зарядки, увлекательных историй, маленьких и больших успехов. 10 лет нежности и доброты, обнимашек и историй на ночь.

10 лет изобретений, поделок и невероятных картин во всех стилях…. Ты рисовала и рисуешь на всем и даже на наших штанах и футболках. София, ты - огонек и большое доброе сердце. У тебя все получается.

Тебе хочется помочь, научить, но пока мы это делаем, выясняется, что твои способы более интересные и действенные. Мы еще думаем, как это сделать, а у тебя уже все получилось", - отмечено в публикации.

Родители отметили, что их девочка "красивая, тоненькая и очень интеллигентная", а ее душа еще "красивее ее внешности".

"Только вперед, легко и с улыбкой, любимая девочка. Так, как ты это умеешь лучше всех. Lets go! (Как ты звонко кричишь, выигрывая в теннисе). Побед и радости на твоем лице. Здоровья и счастья. Мы всегда рядом с тобой. Мы - самые счастливые родители. С первым юбилеем, Софиек!" - написали они.

Подписчики также поздравили девочку с днем рождения и пожелали ей много теплых слов.