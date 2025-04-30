"Жизнь полна перемен": 45-летний Галустян сообщил о разводе с женой

45-летний российский актер, юморист, сценарист и продюсер Михаил Галустян объявил в соцсети о разводе с женой Викторией. Супруги прожили в браке около 18 лет, передает NUR.KZ.

Михаил решил поделиться неожиданной новостью с пользователями соцсети.

"Друзья и все, кто знает нашу семью. Спустя время мы посчитали нужным вам сказать… Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению.

Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях", - заявил актер.

Галустян отметил, что "развод — это не конец, а новый этап жизни".

"Важно помнить, что любой конец — это начало чего-то нового. Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания.

Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них — шанс на что-то новое.

Спасибо всем, кто рядом, поддерживает нас, и уважает наше решение", - заключил он.

Отметим, что брак Михаила и Виктории был заключен летом 2007 года, у супругов есть две дочери Эстелла и Элина.