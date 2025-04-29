"Мини-версия папы": Прилучный и Брутян впервые показали маленького сына в соцсети

Российский актер Павел Прилучный, звезда "Мажора", и его жена, актриса Зепюр Брутян, впервые показали сына Микаэля в соцсети в день рождения малыша, передает NUR.KZ.

"Наш любимый принц Микаэль! Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Береги в себе волшебство, свет и чудо.

Напевай свои-наши самые любимые песенки, здоровайся с весенним ветром как со своим другом, дари нам свои самые ласковые объятия и громкий смех.

С днем рождения, наша жизнь", - написали счастливые родители и выложили кадры с малышом.

Подписчики отметили, что Микаэль похож на папу.

"Боже, как он на Павла похож. Зепюр как будто не участвовала в процессе. Счастья вам", "Вот так выглядит безусловная любовь", "Какой прекрасный парень", "Богом нарисованный, дай Бог счастья и здоровья. Прелесть", "Какой красивый ребенок", "Это же мини-версия Павла", - пишут комментаторы.