"Самая красивая невеста": Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз (фото)

37-летняя российская певица Виктория Дайнеко, которая родилась в Казахстане, вышла замуж во второй раз. Кадрами с торжества она поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

Невеста в нежном белом платье и жених в элегантном костюме, оба улыбаются и не скрывают счастья - Виктория Дайнеко разместила кадры с церемонии бракосочетания в своем сторис. Она вышла замуж за геолога Беркели Овезова.

Предложение руки и сердца Дайнеко получила в марте и ответила на него согласием. Молодые люди не стали тянуть и зарегистрировали отношения официально.

Сторис Виктории Дайнеко. Скрин: instagram.com/victoriadaineko

К слову, певица посвятила отдельный пост своему роскошному подвенечному платью - оно было сшито для нее специально к этому дню. Подписчики сравнили артистку со сказочной принцессой.

"Самая красивая невеста", "Платье нежное, в нем как принцесса", "Прекрасное платье для прекрасной женщины", - написали ей в Сети.

Отметим, что Виктория родилась в поселке Кировский Талды-Курганской области, ныне поселок Балпык би Жетысуской области, а детство певица провела в Якутии. В Москву юная Вика приехала учиться, когда ей было 17.