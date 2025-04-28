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"Самая красивая невеста": Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз (фото)

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Виктория Дайнеко
Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

37-летняя российская певица Виктория Дайнеко, которая родилась в Казахстане, вышла замуж во второй раз. Кадрами с торжества она поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

Невеста в нежном белом платье и жених в элегантном костюме, оба улыбаются и не скрывают счастья - Виктория Дайнеко разместила кадры с церемонии бракосочетания в своем сторис. Она вышла замуж за геолога Беркели Овезова.

Предложение руки и сердца Дайнеко получила в марте и ответила на него согласием. Молодые люди не стали тянуть и зарегистрировали отношения официально.

Сторис Виктории Дайнеко
Сторис Виктории Дайнеко. Скрин: instagram.com/victoriadaineko

К слову, певица посвятила отдельный пост своему роскошному подвенечному платью - оно было сшито для нее специально к этому дню. Подписчики сравнили артистку со сказочной принцессой.

"Самая красивая невеста", "Платье нежное, в нем как принцесса", "Прекрасное платье для прекрасной женщины", - написали ей в Сети.

Отметим, что Виктория родилась в поселке Кировский Талды-Курганской области, ныне поселок Балпык би Жетысуской области, а детство певица провела в Якутии. В Москву юная Вика приехала учиться, когда ей было 17.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2240118-samaya-krasivaya-nevesta-viktoriya-dayneko-vyshla-zamuzh-vo-vtoroy-raz-foto/