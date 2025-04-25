"Сестричку еще надо": жена Бурака Озчивита показала подросших сыновей (фото)

Турецкая кинозвезда Фахрие Эвджен, супруга актера Бурака Озчивита, сыгравшая в сериалах "Королек - птичка певчая", "Листопад", показала подросших сыновей, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Фахрие разместила в своем Instagram, публикация тут же собрала свыше 70 тысяч "лайков". В карусели можно увидеть актрису, которая, не скрывая очаровательной улыбки, позирует на камеру смартфона, а также ее двух сыновей.

"Любовь витает в воздухе", - отметила счастливая мама.

Поклонники Фахрие и Бурака отреагировали на фото и оставили массу приятных комментариев.

"Обожаю вас", "Самая красивая мамочка с красивыми детишками", "Самая прекрасная женщина Турции", "Как это мило", "Моя королева", "Сестричку еще надо вашим сыновьям", "А где Бурак?", "Самая красивая семья", - пишут в соцсети.