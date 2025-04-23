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"Прекрасные моменты": 25-летняя звезда "Русалочки" показала подросшего сына

Опубликовано:

Холли Бейли
Холли Бейли. Фото: instagram.com/hallebailey

25-летняя звезда фильма "Русалочка" Холли Бейли поделилась новыми фотографиями в Instagram-аккаунте. Фанаты тут же отреагировали на публикацию, передает NUR.KZ.

На черно-белых фото молодая актриса и певица показала моменты из жизни - она занята съемками и весело проводит время с маленьким сыном. Девушка не скрывает, что счастлива. О том, что она впервые стала мамой, Холли Бейли рассказала в начале этого года.

"Жизнь в последнее время", - отметила она в своей публикации.

"Счастливая жизнь. Мне нравится на это смотреть", "Не могу дождаться, когда увижу новый проект, а Хало такой очаровательный", "Холли, твоя сила в таком юном возрасте вдохновляет. Поздравляю со всеми твоими ролями в кино и спасибо за музыку", "Мы так любим тебя, Холли! Спасибо, что делишься с нами своими прекрасными моментами", - написали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2238603-prekrasnye-momenty-25-letnyaya-zvezda-rusalochki-pokazala-podrosshego-syna/