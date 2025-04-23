"Моя любовь к тебе навечно": супруг Фаризы Ескермес отреагировал на ее пост в соцсети

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал", поразмышляла о молодости и красоте. Супруг отреагировал на ее пост, передает NUR.KZ.

Фариза Ескермес поделилась своими мыслями в новой публикации в Instagram. Их она сопроводила нежными черно-белыми фото.

"Красота и молодость - такая иллюзия. Я сейчас в таком возрасте, когда мне так приятно смотреть в зеркало. Не хочется отходить от него.

Молода и прекрасна, никаких морщин, седых волос и тусклых глаз. Меня любят, некоторые даже восхищаются, меня любит мой муж, я часто слышу комплименты от людей, знакомых и незнакомых.

Но скоро придет время и молодость перейдет в зрелость, а красота будет видоизменяться. Как актриса, признаюсь, меня уже волнует этот вопрос", - поведала звезда сериала "Бажа".

Фариза считает, что красота тела проходит быстро, но остается красота души.

"Но, наверное, только красивая душа способна сиять в любом теле. А красота связана с тем, чем ты живешь изо дня в день.

Хочется каждый день обогащать себя любовью, хорошими мыслями, новостями, божественным светом, едой, людьми, музыкой, творчеством…

Может, только тогда не будет страшно прощаться с иллюзорной, мимолетной молодостью", - заключила актриса.

"Моя любовь к тебе навечно", - прокомментировал пост Фаризы ее супруг Андрей.

"Естественно красивая", "Все правильно пишите", "Прекрасная", "Любуюсь вами", - написали ей пользователи соцсети.