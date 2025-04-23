Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Моя любовь к тебе навечно": супруг Фаризы Ескермес отреагировал на ее пост в соцсети

Опубликовано:

Фариза Ескермес с возлюбленным
Фариза Ескермес с супругом. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал", поразмышляла о молодости и красоте. Супруг отреагировал на ее пост, передает NUR.KZ.

Фариза Ескермес поделилась своими мыслями в новой публикации в Instagram. Их она сопроводила нежными черно-белыми фото.

"Красота и молодость - такая иллюзия. Я сейчас в таком возрасте, когда мне так приятно смотреть в зеркало. Не хочется отходить от него.

Молода и прекрасна, никаких морщин, седых волос и тусклых глаз. Меня любят, некоторые даже восхищаются, меня любит мой муж, я часто слышу комплименты от людей, знакомых и незнакомых.

Но скоро придет время и молодость перейдет в зрелость, а красота будет видоизменяться. Как актриса, признаюсь, меня уже волнует этот вопрос", - поведала звезда сериала "Бажа".

Фариза считает, что красота тела проходит быстро, но остается красота души.

"Но, наверное, только красивая душа способна сиять в любом теле. А красота связана с тем, чем ты живешь изо дня в день.

Хочется каждый день обогащать себя любовью, хорошими мыслями, новостями, божественным светом, едой, людьми, музыкой, творчеством…

Может, только тогда не будет страшно прощаться с иллюзорной, мимолетной молодостью", - заключила актриса.

"Моя любовь к тебе навечно", - прокомментировал пост Фаризы ее супруг Андрей.

"Естественно красивая", "Все правильно пишите", "Прекрасная", "Любуюсь вами", - написали ей пользователи соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2238597-moya-lyubov-k-tebe-navechno-suprug-farizy-eskermes-otreagiroval-na-ee-post-v-socseti/