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Баян Алагузова, Аша Матай и Жаркынай Ханайым задорно станцевали на семейном мероприятии

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Баян Алагузова, Жаркынай Ханайым и Аша Матай
Баян Алагузова, Жаркынай Ханайым и Аша Матай. Кадр из видео: instagram.com/asha_matai

Казахстанский продюсер Баян Алагузова, телеведущая Аша Матай, а также певица и актриса Жаркынай Ханайым задорно станцевали вместе на семейном мероприятии, передает NUR.KZ.

Все они собрались на торжественном мероприятии - старшая сестра Баян Алагузовой, мама Аши Матай, провела обряд "тұсау кесу" своему внуку. Той отметили дома в кругу близких людей.

Аша и ее невестка Жаркынай, жена ее брата Айдара, задорно станцевали вместе, к ним присоединилась Баян Максаткызы.

"Примите, специально для вас наш танец", - написала Аша.

"Аша молодец, всегда близка с Жаркынай", "Как приятно на них смотреть! Супер, мне очень нравятся эти дамы", "Я так радуюсь вместе с ними", "Баян как юная школьница, и наряд ей идет, и танец", "У Баян ханым такая энергия", "Такие дружные!", "Жаркынай и Аша как сестры", "Классная семья", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2237802-bayan-alaguzova-asha-matay-i-zharkynay-hanayym-zadorno-stancevali-na-semeynom-meropriyatii/