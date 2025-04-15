Ляйля Султанкызы призналась, о чем жалеет (видео)

Известная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы призналась, что посоветовала бы себе, если бы у нее была возможность повернуть время вспять, передает NUR.KZ.

В своем блоге в Instagram Ляйля Султанкызы разместила видео, на котором запечатлелась гуляющей по берегу моря. Фоном звучит романтическая песня. Телеведущая наслаждается прогулкой, свежим воздухом и ярким солнцем.

"Если бы время вернулось на 20 лет назад, что бы вы сказали себе? Я бы сказала себе: "Ляйля, не бросай изучение китайского языка и роди еще", - отметила она.

Публикация набрала массу смайликов в виде сердец и огня. Подписчики поделились своими несбывшимися мечтами и восхитились теледивой.

"Вы такая нежная и сильная женщина", "Красивая", "Я бы не училась столько, а вышла бы замуж и родила бы", "Я бы не верила друзьям", "Я бы троих родила детей", - пишут комментарии в Сети.