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Акбота Сейтмагамбет поделилась впечатлениями о поездке в Марракеш (фото)

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет, экс-солистка "КешYOU", улетела в Марракеш. Она отметила, что эта поездка очень плодотворна для нее, передает NUR.KZ.

В своем Instagram-аккаунте Акбота выложила новое фото, на котором она запечатлелась в светлых широких джинсах и нежно-розовой рубашке, а также солнцезащитных очках.

Ее "лук" был дополнен светлыми кроссовками и брендовой сумкой. Акбота указала локацию на фото - это город Марракеш. Актриса призналась, что получила массу впечатлений от поездки.

"В этот раз моя поездка отличалась от предыдущих. Я наполнялась знаниями, вдохновением, встречалась с особенными людьми. Был сделан еще один шаг на пути к всестороннему развитию", - отметила она.

"Красавица", "Как будто в кино", "Молодец", "Как здорово", - написали ей в Сети, щедро одарив публикацию "лайками".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2235524-akbota-seytmagambet-vpechatleniyami-o-poezdke-v-marrakesh-foto/