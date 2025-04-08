Улетевшая в Италию Карина Оксукпаева впечатлила фото, снятыми на озере Комо

Автор популярного блога в Instagram Карина Оксукпаева выложила атмосферные фото, снятые на озере Комо в Италии. Подписчики восхитились увиденным, передает NUR.KZ.

Карина Оксукпаева поделилась фото, которые были сняты во время водной прогулки на яхте. Туда она отправилась вместе с подругами.

Для водной прогулки мама троих детей выбрала воздушное мини-платье с воланами. Образ был дополнен яркой сумочкой и черными солнцезащитными очками.

"Единственный блогер, за кем я наблюдаю с таким удовольствием", "Я чувствую ваш вайб на 4 фото", "Шикарная", "Самая красивая женщина, которую я видел в жизни", "Карина, невероятная женская энергия исходит от вас, трансформация из милой девочки в шикарную женщину", "Вы ошеломительны", "Каря лучшая", "Невероятная", - отметили подписчики.