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"Не бороться за власть, а строить союз": Давлетяров поделился секретом счастливого брака

Опубликовано:

Арман Давлетяров с супругой
Арман Давлетяров с супругой. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров рассказал подписчикам в соцсети, кто в его семье лидер - он или супруга, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров рассказал, что все решения в семье они супругой принимают вместе.

"Но она так мудро и искусно выстраивает наш диалог, что мне часто кажется — это было мое решение. Хотя иногда понимаю: "Хм, кажется, это все-таки было ее решение".

И знаете, в этом нет ни игры, ни манипуляции. Это про уважение, про тонкую настройку друг на друга. Про доверие и про ту самую погоду в доме, которая важнее всего.

Можно спорить, кто главный в семье. А можно быть счастливыми. Понимать друг друга, слышать, идти навстречу. Не бороться за власть, а строить союз. У нас именно так. И я этим дорожу", - признался медиаменеджер.

"Слова зрелого, мудрого мужчины. Дай Аллах счастья вашей семье", "Самое главное - доверие и взаимопонимание", "Вы классный", "Главное - семья, остальное все - пыль", "Умная и мудрая женщина всегда сделает так, что решение принимает мужчина. И он в семье главный", - отметили в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2233695-ne-borotsya-za-vlast-a-stroit-soyuz-davletyarov-podelilsya-sekretom-schastlivogo-braka/