"Не бороться за власть, а строить союз": Давлетяров поделился секретом счастливого брака

Российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров рассказал подписчикам в соцсети, кто в его семье лидер - он или супруга, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров рассказал, что все решения в семье они супругой принимают вместе.

"Но она так мудро и искусно выстраивает наш диалог, что мне часто кажется — это было мое решение. Хотя иногда понимаю: "Хм, кажется, это все-таки было ее решение".

И знаете, в этом нет ни игры, ни манипуляции. Это про уважение, про тонкую настройку друг на друга. Про доверие и про ту самую погоду в доме, которая важнее всего.

Можно спорить, кто главный в семье. А можно быть счастливыми. Понимать друг друга, слышать, идти навстречу. Не бороться за власть, а строить союз. У нас именно так. И я этим дорожу", - признался медиаменеджер.

"Слова зрелого, мудрого мужчины. Дай Аллах счастья вашей семье", "Самое главное - доверие и взаимопонимание", "Вы классный", "Главное - семья, остальное все - пыль", "Умная и мудрая женщина всегда сделает так, что решение принимает мужчина. И он в семье главный", - отметили в соцсети.