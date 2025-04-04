"Шедевральная внешность и харизма": жена Петросяна показала, каким был ее муж в юности

Молодая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна выложила архивное видео с ним и умилила соцсети. Фанаты отметили, что артист обладает неповторимой харизмой, передает NUR.KZ.

На черно-белом видео запечатлен юный Евгений Петросян. Татьяна Брухунова сопроводила видео смайликом в виде красного сердечка. Фоном звучит песня в исполнении Татьяны Куртуковой "Одного".

Подписчики Брухуновой отметили, что Петросян не утратил обаяния и харизмы с годами.

"Ну просто шедевральная внешность и харизма! Молодость. Начало", "Совсем мальчишка еще", "Какой обаятельный и безумно талантливый ваш муж! Неудивительно, что вы не устояли перед его вниманием и ухаживаниями", "Какой он смешной был, хорошенький", "Как Ваган на папу похож", "Почти не изменился: озорство и лучезарность в нем от природы", - отреагировали на видео в соцсети.