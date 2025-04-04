Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Шедевральная внешность и харизма": жена Петросяна показала, каким был ее муж в юности

Опубликовано:

Евгений Петросян с женой
Евгений Петросян с женой. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна выложила архивное видео с ним и умилила соцсети. Фанаты отметили, что артист обладает неповторимой харизмой, передает NUR.KZ.

На черно-белом видео запечатлен юный Евгений Петросян. Татьяна Брухунова сопроводила видео смайликом в виде красного сердечка. Фоном звучит песня в исполнении Татьяны Куртуковой "Одного".

Подписчики Брухуновой отметили, что Петросян не утратил обаяния и харизмы с годами.

"Ну просто шедевральная внешность и харизма! Молодость. Начало", "Совсем мальчишка еще", "Какой обаятельный и безумно талантливый ваш муж! Неудивительно, что вы не устояли перед его вниманием и ухаживаниями", "Какой он смешной был, хорошенький", "Как Ваган на папу похож", "Почти не изменился: озорство и лучезарность в нем от природы", - отреагировали на видео в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2233113-shedevralnaya-vneshnost-i-harizma-zhena-petrosyana-pokazala-kakim-byl-ee-muzh-v-yunosti/