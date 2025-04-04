Бейбит Алибеков выложил шуточное видео с Мадлен и вызвал разговоры в Сети

Известный казахстанский блогер и бизнесмен Бейбит Алибеков показал в своем Instagram шуточное видео с инстадивой Мадлен и вызвал разговоры среди подписчиков, передает NUR.KZ.

"Почему мне так смешно", - прокомментировал Алибеков видео, добавив смеющийся смайлик и "красное сердечко".

В титрах можно прочитать вопрос: "Почему мы не встретились раньше?". Затем идут кадры, поясняющие, что Бейбит был уже взрослым и успешным в 1998 году, а Мадлен к тому времени даже не родилась.

Мадлен также рассмешил этот забавный ролик. Свои комментарии оставили и другие подписчики Бейбита. Публикация вызвала достаточно бурную реакцию.

"Красивая пара", "Они что мутят?", "Будьте счастливы", "Вы встречаетесь?", "Алибеков размечтался", "Никогда не поздно", "Они что вместе?", "Они пара?", "Старые приколы, надо новые придумывать", - пишут в Сети.