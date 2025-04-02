"Сериал года": удивительную историю из жизни Супермамаситы обсуждают в Сети

Казахстанский блогер-миллионник Алия Байтугаева, известная как Супемамасита, рассказала в соцсети удивительную историю, произошедшую с ней, передает NUR.KZ.

Неделю назад Алия сообщила о том, что их домашний питомец пропал. Тому, кто найдет ее кошку по кличке Пуська, блогер пообещала вознаграждение - 200 тысяч тенге.

Домашний любимец был найден, но кошке понадобилась помощь ветеринара. Обещанное вознаграждение было выплачено, однако история имела продолжение.

"Если бы мне кто-то рассказал эту историю, я бы не поверила! Целая Санта-Барбара за 10 дней", - заявила Супермамасита.

По ее рассказам, настоящая Пуська неожиданно вернулась домой, а та, что находилась в это время в ветеринарной клинике, оказалась ее точной копией.

"Не зря она попала в мои руки, сам Бог направил. А дальше я отдам ее в самые добрые руки! Это ли не чудо?" - отметила блогер.

Реакция пользователей соцсети была неоднозначной.

"Реально? Пусико вернулась?", "Такой сценарий придумать для привлечения внимания. Вот молодцы, надо ведь такую фантазию иметь", "Вот это поворот, я в шоке", "Я говорила, что у вашей настоящей Пуськи хвост темнее", "Сериал года", "Никто такого не ожидал", "Первая Пуська на халяву поправила свое здоровье", "Индийский кинематограф отдыхает", "Зита и Гита", "Чего не сделаешь ради контента", - пишут комментарии под видео.