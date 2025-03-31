Макпал Жунусова сделала беременной Аише дорогой подарок

Народная артистка Казахстана, певица Макпал Жунусова стала гостьей в доме своих коллег Беркута и Аиши. Она подарила беременной Аише дорогое ювелирное украшение, передает NUR.KZ.

Беркут поделился видео в своем Instagram-аккаунте. На празднование Ораза айт в дом были приглашены почетные гости - Макпал Жунусова, Саят Медеуов, Мукасан Шахзадаев с супругой.

Макпал Жунусова подарила беременной Аише дорогой презент.

"У меня есть любимый кулон. Бриллиант. Хочу тебе подарить свой кулон. Очень красивый с казахским орнаментом, носи его и меня вспоминай. У меня много таких вещей, дом что ли строить из них, я дарю их тем, кого люблю", - отметила Макпал Жунусова.

Она также преподнесла радушными хозяевам еще один подарок - флешку с записью ее песен. А маме Беркута народная артистка подарила красивый чапан.

Застолье было теплым, гости пели и играли на домбре, угощались вкусными блюдами, а после запечатлелись вместе на память.