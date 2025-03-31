Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Макпал Жунусова сделала беременной Аише дорогой подарок

Опубликовано:

Макпал Жунусова и Аиша
Макпал Жунусова и Аиша. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Народная артистка Казахстана, певица Макпал Жунусова стала гостьей в доме своих коллег Беркута и Аиши. Она подарила беременной Аише дорогое ювелирное украшение, передает NUR.KZ.

Беркут поделился видео в своем Instagram-аккаунте. На празднование Ораза айт в дом были приглашены почетные гости - Макпал Жунусова, Саят Медеуов, Мукасан Шахзадаев с супругой.

Макпал Жунусова подарила беременной Аише дорогой презент.

"У меня есть любимый кулон. Бриллиант. Хочу тебе подарить свой кулон. Очень красивый с казахским орнаментом, носи его и меня вспоминай. У меня много таких вещей, дом что ли строить из них, я дарю их тем, кого люблю", - отметила Макпал Жунусова.

Она также преподнесла радушными хозяевам еще один подарок - флешку с записью ее песен. А маме Беркута народная артистка подарила красивый чапан.

Застолье было теплым, гости пели и играли на домбре, угощались вкусными блюдами, а после запечатлелись вместе на память.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2231871-makpal-zhunusova-sdelala-beremennoy-aishe-dorogoy-podarok-video/