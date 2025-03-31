Макпал Жунусова сделала беременной Аише дорогой подарок
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Народная артистка Казахстана, певица Макпал Жунусова стала гостьей в доме своих коллег Беркута и Аиши. Она подарила беременной Аише дорогое ювелирное украшение, передает NUR.KZ.
Беркут поделился видео в своем Instagram-аккаунте. На празднование Ораза айт в дом были приглашены почетные гости - Макпал Жунусова, Саят Медеуов, Мукасан Шахзадаев с супругой.
Макпал Жунусова подарила беременной Аише дорогой презент.
"У меня есть любимый кулон. Бриллиант. Хочу тебе подарить свой кулон. Очень красивый с казахским орнаментом, носи его и меня вспоминай. У меня много таких вещей, дом что ли строить из них, я дарю их тем, кого люблю", - отметила Макпал Жунусова.
Она также преподнесла радушными хозяевам еще один подарок - флешку с записью ее песен. А маме Беркута народная артистка подарила красивый чапан.
Застолье было теплым, гости пели и играли на домбре, угощались вкусными блюдами, а после запечатлелись вместе на память.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2231871-makpal-zhunusova-sdelala-beremennoy-aishe-dorogoy-podarok-video/