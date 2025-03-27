"Не будет света и Интернета": Асель Садвакасова рассказала об особенном дне на Бали

Казахстанская актриса, продюсер и певица Асель Садвакасова, живущая на Бали, рассказала, что ей, как и другим жителям острова, придется на день отказаться от благ цивилизации, передает NUR.KZ.

Напомним, Асель Садвакасова переехала из США в Индонезию и показала свой роскошный дом на Бали. Асель рассказала, что 29 марта для жителей Бали особенный день.

"29 марта на Бали сутки не будет света, Интернета, нельзя будет выходить на улицу и даже не будет работать аэропорт. Вот такая интересная традиция на острове - священный день молитвы и тишины Ньепи. В этот день у балийцев Новый год", - отметила актриса.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Асель отметила, что это очень важный праздник для островитян.

"Весь остров готовится к нему уже месяц. Они уже вытаскивают огромные статуи и 28 марта пронесут их по главным улицам, поднесут к океану и сожгут. Эти чудища символизируют собой злых духов, от которых следует избавиться, очистить свою карму на весь год от негатива", - заключила продюсер.

Она также отметила, что это очень напоминает ей тенгрианство.