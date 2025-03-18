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"Были символами красоты": Беркут показал, как выглядели его родители в молодости (видео)

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Беркут с родителями
Беркут с родителями. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, показал в соцсети, какими были его родители в молодости. Фанаты отметили, что он очень похож на отца, передает NUR.KZ.

"Это сейчас они дедушка и бабушка, а было время!" - написал Беркут.

Он показал пожилых родителей, сидящих за дастарханом, а после продемонстрировал их фото в молодости. Фанаты восхитились красотой его мамы и военной выправкой отца.

"Хочу быть похожа на ваших родителей, они прекрасны, что тогда, что сейчас", "Какие красивые, как артисты", "Ваша мама - сама элегантность и изящество, а отец - галантность и справедливость", "Дедушка и бабушка до сих пор очень красивые", "Они были символами красоты", "Какие красивые родители у Айбека. Смотришь на них и любуешься", "Вы на папу похожи", "Аиша похожа на вашу маму", - отреагировали подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2228934-byli-simvolami-krasoty-berkut-pokazal-kak-vyglyadeli-ego-roditeli-v-molodosti-video/