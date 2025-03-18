"Были символами красоты": Беркут показал, как выглядели его родители в молодости (видео)

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, показал в соцсети, какими были его родители в молодости. Фанаты отметили, что он очень похож на отца, передает NUR.KZ.

"Это сейчас они дедушка и бабушка, а было время!" - написал Беркут.

Он показал пожилых родителей, сидящих за дастарханом, а после продемонстрировал их фото в молодости. Фанаты восхитились красотой его мамы и военной выправкой отца.

"Хочу быть похожа на ваших родителей, они прекрасны, что тогда, что сейчас", "Какие красивые, как артисты", "Ваша мама - сама элегантность и изящество, а отец - галантность и справедливость", "Дедушка и бабушка до сих пор очень красивые", "Они были символами красоты", "Какие красивые родители у Айбека. Смотришь на них и любуешься", "Вы на папу похожи", "Аиша похожа на вашу маму", - отреагировали подписчики.