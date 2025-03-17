Айжан Байзакова встретила 30-летие в Амстердаме (фото, видео)

Казахстанский блогер Айжан Байзакова вместе с мужем улетела в Амстердам, где и отметила свое 30-летие. Актриса рассказала, что они путешествуют без детей, передает NUR.KZ.

"Долгожданная совместная поездка без детей. Снова почувствовали себя молодыми. Почему мы выбрали Амстердам?" - задала вопрос Айжан, разместив фото из столицы Нидерландов.

Блогер рассказала, что дорога из Астаны до Амстердама с пересадками и ожиданиями заняла у них 18 часов.

"Какая вы красивая на первом фото", "От вашей пары веет положительной энергетикой, добротой и счастьем!", "Возвращайтесь с дочкой", "Так похорошели, любовь творит чудеса. Очень рада за вас", "Вот что значит, когда рядом правильный мужчина", - отреагировали в соцсети.

В Амстердаме Айжан отметила 30-летие.

"Здесь можете поздравлять меня с 30-летием", - отметила она, добавив еще фото.

"Вот и 30-ник твой наступил, мне казалось, что тебе всегда 25 будет", "Чтобы всем выглядеть так в 30. вы просто шикарная", "С днем рождения, дорогая Айжан. Люби и будь любима всю жизнь", - пишут ей подписчики.