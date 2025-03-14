"Скучаю по лету": Асель Аскар поделилась новыми фото из Камбоджи

Казахстанская актриса Асель Аскар, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", поделилась в соцсети новой порцией снимков из Камбоджи, где была недавно, передает NUR.KZ.

Актриса заявила, что скучает по лету. На снимках можно увидеть Асель в легком наряде - светлой рубашке и коротких шортах. Волосы звезды "Розыгрыша по-казахски" украшает яркий цветок.

"Я правда не скучаю по Камбодже. Нет ничего прекраснее нашего Казахстана, но я очень скучаю по лету, дешевому массажу и фрешам из тропических фруктов", - призналась Асель.

"Я думала, вы опять улетели туда, правильно, для нас прекрасней нашего Казахстана ничего нет", "Красотка моя", "Контент из Камбоджи у вас до сих пор не закончился, да?", "Аселька - красотка, изумительный лук", "Асель, вы как никто другой умеете передавать атмосферу мест, где бываете, и при этом всегда остаетесь верны своей любви к Казахстану", - написали в Сети.