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"Как быстро вырос": жена Петросяна показала пятилетнего сына

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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна показала их сына Вагана в день его рождения. Сама Татьяна Брухунова 13 марта отмечает еще один праздник, передает NUR.KZ.

Примечательно, что 13 марта в доме Петросяна двойной праздник - день рождения отмечают его жена и сын.

"5 лет моей безусловной любви! А мне 36, но это детали", - написала Татьяна.

Она разместила фото с подросшим сыном в своем блоге и вызвала умиление подписчиков.

"С днем рождения вас, какие же вы красивые. Будьте здоровы и счастливы", "Вот бы все мамы на свете так были счастливы, глаза горят! Поздравляю", "Татьяна, с днем рождения вас и вашего сыночка!", "Какой прекрасный подарок вы себе сделали", "Красивые родители, красивые дети", "Как быстро вырос, скоро в школу", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2227785-kak-bystro-vyros-zhena-petrosyana-pokazala-pyatiletnego-syna/