"Первое мое отцовское счастье": Агутин трогательно поздравил старшую дочь с 29-летием

Советский и российский певец, композитор, поэт-песенник Леонид Агутин тепло поздравил в соцсети старшую дочь Полину, живущую в Лондоне, с днем рождения, передает NUR.KZ.

Певец поздравил дочь с 29-летием и растрогал подписчиков.

"Поленька, доченька моя старшая! Первое мое отцовское счастье! Гордость моя! Поздравляю тебя и всех нас с днем твоего рождения!

Пусть сбываются твои грандиозные планы так же, как всегда, то есть так, как я обычно даже и не представляю! Ну и здоровья с любовью тебе навалом! И твоим/нашим близким, конечно! Люблю и очень скучаю!" - написал Леонид, разместив фото дочери.

"Как трогательно, никто не будет любить нас, как наши родители", "Какая красавица Поленька", "Красивая! Счастья ей", "На папу похожа", "Очень душевный пост! Пусть будет счастлива", - присоединились к поздравлениям Агутина его фанаты.

Как отмечает Voice.ru, рожденная от балерины Марии Воробьевой старшая дочь Агутина живет и работает в Англии. Звездный отец посетовал, что дочь не торопится подарить ему внуков, хотя уже несколько лет состоит в отношениях.