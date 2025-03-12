"Первое мое отцовское счастье": Агутин трогательно поздравил старшую дочь с 29-летием
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Советский и российский певец, композитор, поэт-песенник Леонид Агутин тепло поздравил в соцсети старшую дочь Полину, живущую в Лондоне, с днем рождения, передает NUR.KZ.
Певец поздравил дочь с 29-летием и растрогал подписчиков.
"Поленька, доченька моя старшая! Первое мое отцовское счастье! Гордость моя! Поздравляю тебя и всех нас с днем твоего рождения!
Пусть сбываются твои грандиозные планы так же, как всегда, то есть так, как я обычно даже и не представляю! Ну и здоровья с любовью тебе навалом! И твоим/нашим близким, конечно! Люблю и очень скучаю!" - написал Леонид, разместив фото дочери.
"Как трогательно, никто не будет любить нас, как наши родители", "Какая красавица Поленька", "Красивая! Счастья ей", "На папу похожа", "Очень душевный пост! Пусть будет счастлива", - присоединились к поздравлениям Агутина его фанаты.
Как отмечает Voice.ru, рожденная от балерины Марии Воробьевой старшая дочь Агутина живет и работает в Англии. Звездный отец посетовал, что дочь не торопится подарить ему внуков, хотя уже несколько лет состоит в отношениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2227434-pervoe-moe-otcovskoe-schaste-agutin-trogatelno-pozdravil-starshuyu-doch-s-29-letiem/