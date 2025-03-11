Айкын подарил Жулдыз Омиргали на день рождения романтическую поездку в Париж

Казахстанский исполнитель Айкын Толепберген организовал романтическую поездку в Париж для своей жены Жулдыз Омиргали. Это своеобразный подарок певца в честь ее юбилея, передает NUR.KZ.

10 марта певица Жулдыз Омиргали, экс-солистка "КешYOU", отметила 30-летие. Айкын устроил для нее поездку в самый романтический город мира - Париж.

Супруги отправились туда вдвоем без детей. Видео их пребывания в столице Франции появилось в их Instagram-аккаунтах.

"Вот мы и добрались до нужного места. Вы спросите, что это за город. Покажу на счет три. Вот она, Эйфелева башня, жаным. Поздравляю тебя с днем рождения!

Какая башня большая. Издалека кажется маленькой, а вблизи большая. Даст Бог, завтра пойдем в ресторан, расположенный в башне на втором этаже", - отметил он.

Жулдыз показала в своем блоге, как позирует у Эйфелевой башни и наслаждается прекрасным видом. Отметим, что артистка сменила имидж и рассталась с длинными темными локонами, теперь она стала шатенкой со стрижкой каре.