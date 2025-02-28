"Защищайте жен даже от ваших матерей": Мадлен обратилась к мужчинам в соцсети

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, призвала мужчин помогать своим женам. Видеообращение она записала в Instagram, передает NUR.KZ.

Мадлен отметила, что среди ее подписчиков есть мужчины, поэтому она решила обратиться к ним в соцсети.

"Дорогие мужчины, я хочу вас искренне попросить от всего женского пола, я знаю всю женскую боль мне в Instagram пишут много женщин, пожалуйста, помогайте своим женам.

Помогайте с детьми, защищайте их даже от ваших матерей, потому что ваши мамы от любви к вам не всегда объективны, не всегда правильно и корректно себя ведут с вашими женами.

Защищайте ваших жен от всех, дайте им время для себя, для женщины это так важно, просто помыть голову, если есть финансовая возможность, достаток, отпускайте их за границу", - сказала она.

Мадлен отметила, что женщине нужно получать мотивацию, общаться с другими женщинами, ухаживать за собой, "не запускать" себя.

"Вы должны помогать ей, это же не только ее ребенок", - заключила блогер.

Немногим ранее Мадлен призналась, почему не торопится замуж.