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"Свекровь приезжает и неделями живет": Мадлен призналась, почему не торопится замуж

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Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, призналась своим подписчикам в Instagram, почему не торопится замуж, передает NUR.KZ.

Мадлен заявила, что у нее нет "розовых очков" и она трезво оценивает вопрос с замужеством.

"Бывают же случаи, когда свекровь постоянно приезжает. Просто приезжает, неделями живет. Тоже сложно же это. Хочется походить по дому в белье, я так ценю то, что я живу одна.

У меня нет розовых очков о замужестве. Я все знаю, примерно уже вижу, как там бывает, что не все так сладко и это огромная работа. И каждую неделю пары хотят развестись, почти все. Пока что я вообще не тороплюсь.

А кто-то там пишет: "Ой, наверное, не берут". Да, берут! Берут! Очень сложно отказаться от своей нынешней жизни и пойти замуж", - призналась она.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2222607-svekrov-priezzhaet-i-nedelyami-zhivet-madlen-priznalas-pochemu-ne-toropitsya-zamuzh/