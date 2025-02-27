"Я настоящая во всем": Макпал Исабекова рассказала о себе и показала подросшую дочь
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Казахстанская певица, исполнительница хита "Ноябрь" Макпал Исабекова показала подросшую дочь в Instagram. Она также призналась, что "всегда и во всем настоящая", передает NUR.KZ.
"Вы настоящая певица, так хочется, чтобы продолжили расти и радовали слушателей", - написали Макпал фанаты.
Певица призналась, что не умеет кривить душой.
"К своему сожалению и, наверное, к радости, я по-другому "быть" не умею. Я настоящая во всем", - ответила она.
Макпал добавила, что ее ранит отношение людей, когда ее искренность не ценят.
"Я одинаково по-настоящему умею и любить, и ненавидеть", - призналась певица.
Она также показала фото своей подросшей дочери, которую родила прошлым летом. Певица нарекла ее красивым и необычным именем Илая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2224152-ya-nastoyashchaya-vo-vsem-makpal-isabekova-rasskazala-o-sebe-i-pokazala-podrosshuyu-doch/