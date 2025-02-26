"Мы за это в ответе": жена Кайрата Нуртаса поразмышляла о счастье детей в день рождения мужа

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас отметил 36-летие в кругу семьи. Его супруга, актриса Жулдыз Абдукаримова, заявила, что эти яркие моменты запомнятся их детям, передает NUR.KZ.

Жулдыз показала в сторис, как прошел день рождения Кайрата. Дети спели отцу традиционную Happy Birthday, когда имениннику преподнесли кусок торта со свечкой. Весь вечер они не отходили от звездного папы.

Жулдыз Абдукаримова отметила, что такие теплые моменты навсегда останутся в памяти детей.

"И пусть весь мир подождет! Мы собираем архив из ярких моментов в памяти наших детей. Если подумать, еще совсем чуть-чуть и настанут дни, когда наши дети не будут нуждаться в нас. У детей должно быть счастливое детство. Мы за это в ответе", - заявила она.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

В ленте супруга Кайрата Нуртаса поздравила его с днем рождения, назвав его "суперменом".

"Happy birthday, Superman", - лаконично написала она.